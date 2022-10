Di natura solitaria e selvaggia, la spiaggia Bidderosa è di grandi dimensioni.

La sabbia candida e fine, il mare verde-azzurro, poco profondo; quasi deserta anche in alta stagione, per la protezione assegnata dalla riserva forestale e dal comune di Orosei; è pulita, spesso con piccoli banchi di posidonie spiaggiate.

COME RAGGIUNGERLA – Dal paese di Orosei, percorrere la ss125 verso nord, superare le località turistiche di Cala Liberotto e di Cala Ginepro, e raggiungere la caserma forestale Sa Petra Bianca, posta sulla destra (est) della statale (km 14 circa in tutto); da qui parte una strada a fondo naturale che, snodandosi nel meraviglioso paesaggio, si avvicina alla spiaggia.

Nella stagione estiva, occorre richiedere il permesso e (preferibilmente) raggiungere la costa solo a piedi o in bicicletta, con ingresso a pagamento (biglietteria presso il comune di Orosei; fortemente limitato per le auto). Il percorso, lungo una strada forestale che si snoda nella pineta, è molto suggestivo. Un altro accesso (solo a piedi) è possibile da nord, continuando sulla statale e svoltando a destra (est) per arrivare a Berchida.

La spiaggia, con Pedra Marchesa, forma un lungo arenile quasi ininterrotto per oltre 4 km. Ulteriore alternativa è giungere a Bidderosa, a piedi e lungo la costa, da sud e cioè dalla spiaggia Sa Curcurica.

Occorre superare la foce dello stagno Sa Curcurica: è stretta, ma l’attraversamento non è del tutto semplice, per la profondità del canale (è necessario nuotare).

(Unioneonline/D)

***

Consulta l’elenco delle spiagge e la mappa

© Riproduzione riservata