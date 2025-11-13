Sono iniziati a Buddusò i funerali di Sebastiano Marrone, il giovane carabiniere morto il 10 novembre scorso in un incidente stradale a San Severo, in provincia di Foggia, all’età di 23 anni. Per l’ultimo saluto al compaesano, l’intera comunità si è stretta attorno alla famiglia in una chiesa gremita, in un momento di dolore e commozione profonda.

La funzione è stata celebrata dal parroco di Buddusò, Angelo Malduca, e dal vescovo di Ozieri, Corrado Melis. Presenti numerosi rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri a livello nazionale e regionale, tra cui il vice comandante nazionale, generale di corpo d’armata Marco Minicucci, e i comandanti delle stazioni locali.

All’arrivo, il picchetto d’onore dei carabinieri in alta uniforme ha reso omaggio al giovane militare. La funzione è in corso nella chiesa parrocchiale di Santa Anastasia, completamente gremita: centinaia di persone hanno occupato anche il sagrato, testimoniando la vicinanza della comunità. Il sindaco Massimo Satta ha proclamato il lutto cittadino, sottolineando il cordoglio di Buddusò per la tragica perdita di Sebastiano, un ragazzo noto e stimato da tutti.

