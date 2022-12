L'amministrazione comunale ha recentemente soffermato la propria attenzione sul quartiere di Moneta ed in particolare nell’area ex militare ed ex demanio regionale compresa tra le Vie Giotto e Bernini.

Una zona quella caratterizzata da numerose abitazioni poste a pian terreno, risalenti agli anni immediatamente successivi alla costruzione dell'ex Arsenale Militare (fine Ottocento) e da due palazzine realizzate negli anni '30 del '900. Costruzioni divenute ormai quasi tutte di proprietà degli inquilini, dopo una complessa e lunga operazione.

Il Comune, in occasione della recente variazione al bilancio e aggiornamento del Dup ha previsto lo stanziamento di risorse per alcuni interventi nella zona, in particolare per un intervento del valore complessivo di 230mila euro in via Giotto dove, «l’attuale parco giochi risulta ormai inutilizzabile a causa della vetustà dello stesso».

In quel sito pertanto dovrà essere realizzato oltre al parco giochi per bambini e ragazzi anche un campo da bocce. Il progetto di fattibilità tecnico ed economica dell'opera è stato affidato al geometra Pietro Pirredda di La Maddalena.

L'intento è quello di «creare un luogo di aggregazione per la comunità del quartiere, capace di unire le diverse fasce di età e nel contempo riqualificare l’area esistente».

