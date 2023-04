L’assemblea del Parco ha approvato il bilancio previsionale dell’Azienda speciale di Porto Conte. Dopo l'introduzione ai lavori del presidente Raimondo Tilloca e l'illustrazione dei punti principali della manovra da parte del direttore Mariano Mariani, alla presenza dei componenti del consiglio direttivo e del collegio dei Revisori dei Conti, è stato dato il via libera al documento contabile per le annualità 2023-2025.

Un documento strategico che traccia l'orizzonte dell'Azienda speciale con per il prossimo triennio. Nello specifico sono da evidenziare le principali voci di investimento, ovvero 600mila euro dalla Regione per il Parco, 235mila dal Ministero per l’Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana e altri 2milioni e 400mila euro di finanziamenti per diversi progetti. Quasi 5milioni di euro in tutto, una cifra rilevante, un investimento di grande importanza per il Comune di Alghero e l’area vasta viste anche le ricadute positive in termini di offerta culturale, naturalistica, turistica e di servizi. Per il prossimo futuro sono in cantiere diversi progetti, a cominciare dalla nuova struttura turistico ricettiva extralberghiera nell'ex carcere di Porticciolo, poi la fruizione della Grotta Verde, il nuovo parcheggio green di Tramariglio il campo boe a Mugoni, per chiudere con le opere di carattere geologico riguardanti il vasto promontorio di Punta Giglio.

«Parco di Porto Conte e Area Marina Protetta vanno avanti e crescono sempre di più e questo grazie al lavoro di quelli che danno il loro contributo affinché l'Azienda speciale possa produrre sviluppo, crescita e pure economie sempre nell'ottica di dare risalto al patrimonio ambientale e naturalistico delle aree protette», hanno commentato dal Cda. «Il nostro lavoro continua in maniera sempre più alacre per raggiungere gli obiettivi prefissati».







