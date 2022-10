Di natura solitaria e selvaggia, ad ovest e nell’entroterra, Cala dell'Amore è di piccole dimensioni.

La sabbia è dorata scura, fine, con ciottoli; il mare verde e profondo. Mai affollata, a causa delle difficoltà d’accesso, è pulita.

COME RAGGIUNGERLA – È situata nella zona sud-occidentale della costa di Portobello di Gallura, cui si giunge con una deviazione segnalata dalla solita statale Santa Teresa-Castelsardo (nei pressi, distributore di carburante).

Teoricamente si potrebbe raggiungere con una breve passeggiata dalla frazione balneare, che però da parte dei non residenti non è visitabile né in auto né a piedi, come spiegano i custodi all’ingresso.

Occorre invece recarsi alla Spiaggia L’Agnata, al confine nord-est dell’insediamento, e percorrere l’intero tratto di litorale davanti alle ville (oltre un’ora di comoda passeggiata).

Finita la zona urbanizzata, si apre la bella spiaggia, ombreggiata alle spalle da grandi alberi di tamerice.

(Unioneonline/D)

***

Consulta l’elenco delle spiagge e la mappa

© Riproduzione riservata