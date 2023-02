Ventidue rotte targate Ryanair per Bari, Bergamo, Bologna, Catania, Milano Malpensa, Napoli, Palermo, Pescara, Pisa, Venezia, Barcellona, Billund, Bordeaux, Bratislava, Bruxelles, Budapest, Cork, Dublino, Katowice, Londra, Madrid, Monaco.

La compagnia irlandese nell’estate 2023 farà decollare l’aeroporto di Alghero con due nuove rotte (Billund e Venezia) e incrementerà le frequenze di quelle più gettonate. Oggi la conferenza stampa nel terminal Riviera del Corallo con i vertici della Sogeaal e l’amministratore delegato Ryanair Eddie Wilson.

«Quest’anno trasporteremo 850mila passeggeri da e per Alghero», ha annunciato il manager. E il traffico potrebbe addirittura arrivare a superare il milione se solo venisse cancellata la tassa d’imbarco di 6,50 euro per ogni passeggero. «Stiamo sollecitando il governo italiano e la giunta regionale – ha proseguito Wilson – per eliminare l’eccessiva tassa e per ridisegnare l’obsoleto sistema delle rotte in continuità territoriale».

Per Fabio Gallo, direttore amministrativo della Sogeaal «il programma operativo di Ryanair per l’estate 2023 rappresenta, di fatto, il consolidamento delle performance già registrate dal vettore nel corso dell’estate 2022».

