A Cala Arena Bianca il mare è trasparente, dal celeste più chiaro nell’ampio bassofondale al blu scuro dove è più profondo, mentre in primavera, il verde dell’entroterra si colora di bellissime fioriture.

A breve distanza, il bel porticciolo turistico del villaggio Portisco.

Di natura solitaria e selvaggia, Cala Arena Bianca è di medie dimensioni. La sabbia finissima e candida, la più bianca di tutta la Costa Smeralda, il mare poco profondo. Affollatissima in alta stagione è pulita, talvolta con posidonie spiaggiate.

COME RAGGIUNGERLA – All’accesso alla prima spiaggia di Cala Razza di Giunco, deviare verso destra (sud) su un sentiero, fino alla zona nord della spiaggia; in alternativa, individuare un’ulteriore deviazione non segnalata poco più a sud, che in 500 metri circa porta al piccolo parcheggio posto dietro la zona sud della spiaggia.

La distanza dal bivio della Olbia-San Pantaleo è di circa 1,5 km, quella da Porto Cervo è di circa 9 km.

