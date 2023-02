«Un risultato straordinario! C’è grande interesse per La Maddalena!».

È entusiasta, l’assessore al Turismo Gianvincenzo Belli, per come siano andate le cose alla Bit di Milano. «Eravamo l’unico comune della Sardegna con lo stand autonomo, situato a fianco a quello della Regione, e questo ci ha premiato in termini di visibilità. I nostri dipendenti non porteranno indietro neanche una brochure, abbiamo terminato tutto il materiale che c’eravamo portati».

Sembra dunque che il brand La Maddalena sta tirando non poco anche per la promozione fatta in questi ultimi anni; «oltretutto abbiamo avuto l’appoggio della Regione che ci ha messo a disposizione ulteriori spazi per incontrare gli operatori che si avvicinavano; c’erano anche gli operatori turistici maddalenini che abbiamo ospitato nei nostri spazi per poter fare anche loro contrattazioni ed esporre il loro materiale». Il grosso dei contatti è stato con potenziali turisti ed operatori italiani. «Ci sono stati anche contatti con agenzie di comunicazione che si rivolgono anche al mercato estero».

Il prossimo appuntamento sarà ad Alghero, dal 23 al 26 marzo, alla Bitas, dove il Comune di La Maddalena si è già assicurato la presenza con l’iscrizione.

