Tra fine agosto e i primi giorni di settembre un’intera comunità sarà in festa a Siris. Il piccolo paese del Parte Montis, infatti, festeggerà il suo patrono San Vincenzo. L’organizzazione è a cura del Comitato della festa e inizierà sabato 31 agosto.

IL PROGRAMMA – Alle 18, per il programma religioso, il discendimento del Simulacro di San Vincenzo e a seguire la processione solenne dalla Chiesa parrocchiale alla Chiesa di San Vincenzo. A seguire, per il programma civile, animazione per bambini “C’era una volta un sogno”. Alle 22 la serata musicale con Maria Giovanna Cherchi e, in chiusura, il Dj Set con Micheal Vaccargiu. Domenica 1 settembre, dalle 10.30, la processione per le vie del paese con il simulacro di San Vincenzo, accompagna dal fisarmonicista Gianfranco Massa e i gruppi folk. La sera, alle 18.30, gonfiabili e zucchero filato per i bimbi e la fisarmonica di Massa. Alle 22, appuntamento con “Buju Mannu”, mentre alle 23 spazio a Dj Sandro Murru. Lunedì, alle 10.30, la Santa Messa nella chiesa di San Vincenzo. Alle 22.30, ultimo appuntamento civile con “Ride Gorilla”. Lunedì 8 settembre, per la parte religiosa, il rientro del simulacro di San Vincenzo nella Chiesa Parrocchiale.

