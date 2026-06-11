Ha cosparso il padre di 73 anni di liquido infiammabile e gli ha dato fuoco lasciandolo morire tra le fiamme. I carabinieri della Stazione di Cinisello Balsamo (MIlano) nelle prime ore del mattino sono intervenuti in un'abitazione del paese per un incendio in corso.

Un uomo di 47 anni, italiano, verosimilmente affetto da disturbi della personalità, aveva colpito il padre, 73enne, con un corpo contundente per poi cospargerlo di liquido infiammabile e dargli fuoco, uccidendolo.

Si chiama Raffaele Arena: è stato bloccato con l’accusa di omicidio aggravato ed arrestato dai Carabinieri, ora si trova nel reparto psichiatrico di un ospedale piantonato dai militari.

Arena aveva già alle spalle un omicidio preterintenzionale: nel 2017, davanti a un bar, aveva colpito un anziano, che era caduto battendo la testa ed è poi morto dopo 15 giorni in ospedale. Per quel delitto gli erano stati inflitti cinque anni di Rems (gli ex ospedali psichiatrici giudiziari) in quanto ritenuto incapace di intendere e di volere.

Il 47enne era in cura in un Centro psicosociale della zona.

(Unioneonline/L)

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