Trump: «L’Iran ha approvato l’intesa. Raid cancellati»Il presidente Usa: «Ok a discussioni e punti finali anche dai massimi livelli della leadership di Teheran»
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«Considerato che le discussioni con la Repubblica Islamica dell'Iran sono state portate ai massimi livelli della leadership iraniana e approvate, io, in qualità di Presidente degli Stati Uniti d'America, ho annullato gli attacchi e i bombardamenti contro l'Iran previsti per questa sera». Lo ha annunciato il presidente Usa Donald Trump su Truth, aggiungendo che «le discussioni e i punti finali sono stati approvati, sia a livello concettuale che nei dettagli, da tutte le parti coinvolte, inclusi Stati Uniti, Israele, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Turchia, Pakistan, Bahrein, Kuwait, Giordania, Egitto e altri».
Nelle scorse ore Trump aveva minacciato nuovi attacchi «senza pietà» contro l'Iran e l'assunzione del controllo delle sue industrie petrolifere e del gas.
Da quanto comunicato, il blocco navale a Hormuz resterà pienamente in vigore fino alla finalizzazione dell’accordo, con data e luogo della firma che saranno annunciati successivamente.
(Unioneonline)