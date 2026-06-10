Mondiali, la Casa Bianca: «L’arbitro somalo espulso era legato a terroristi»Negato l’ingresso negli Usa a Omar Abdulkadir Artan, l’amministrazione Trump: «Non idoneo ad entrare negli Stati Uniti». Ma non viene resa nota la presunta organizzazione
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«Aveva legami presunti membri di organizzazioni terroristiche». Per quetso la Casa Bianca ha giustificato la negazione dell’ingresso all'arbitro somalo Omar Abdulkadir Artan.
L'arbitro era uno dei 52 ufficiali di gara selezionati dalla Fifa per i Mondiali. Lo scorso fine settimana si era recato a Miami per partecipare a un ritiro di preparazione in Florida insieme ai colleghi, in vista del torneo.
«Sono state scoperte informazioni compromettenti, tra cui l'associazione con presunti membri di organizzazioni terroristiche, che rendono il viaggiatore non idoneo all'ingresso negli Stati Uniti ai sensi dell'Immigration and Nationality Act», ha detto un funzionario della Casa Bianca al New York Times, senza precisare di quali organizzazioni si tratti.
(Unioneonline)