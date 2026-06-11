Il Pentagono è stato evacuato a causa di un incidente con materiali pericolosi.

Diversi piani e corridoi sono stati isolati e altri sono in fase di sgombero. Il portavoce Sean Parnell ha confermato i sistemi di sicurezza della struttura «hanno rilevato un problema di qualità dell'aria che richiede misure precauzionali, in attesa di determinarne la gravità».

(Unioneonline)

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