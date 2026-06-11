Violento incidente stradale per Pier Silvio Berlusconi.

Ieri sera, tornando a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese, l’imprenditore è stato coinvolto in uno schianto tra Villasanta e Arcore: a quanto si apprende una vettura proveniente dalla corsia opposta ha perso il controllo in piena accelerazione, invadendo la carreggiata e finendo nel senso di marcia contrario.

L'impatto, praticamente frontale, ha causato la distruzione della parte anteriore del veicolo e l'apertura di tutti gli airbag. Pier Silvio Berlusconi, anche grazie alla cintura di sicurezza, ne è uscito praticamente illeso.

I soccorritori intervenuti sul posto lo hanno sottoposto ai primi controlli sanitari ma Berlusconi avrebbe riportato soltanto lievi ferite.

Le sue condizioni sono tali per cui oggi non risultano variazioni agli impegni previsti, a partire dalla celebrazione del terzo anniversario della scomparsa di suo padre, Silvio Berlusconi, in programma questa sera nella sede di Mediaset e che coinvolge tutti i collaboratori del Gruppo.

(Unioneonline/D)

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