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09 giugno 2026 alle 18:12aggiornato il 09 giugno 2026 alle 18:13
Il Papa e Bad Bunny, la conferma della Santa Sede: «Incontro privato a Madrid»La star portoricana anti-Trump ricevuta con la famiglia allo stadio Bernabeu
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Papa Leone ha incontrato in privato a Madrid Bad Bunny.
Lo conferma la sala stampa della Santa Sede.
La star portoricana da milioni di ascolti, che più volte si è scagliata contro Donald Trump, è stata ricevuta con la famiglia e altre persone, a cui il Pontefice ha rivolto un breve saluto ieri sera, allo stadio Santiago Bernabeu al termine dell'incontro con la comunità diocesana.
(Unioneonline)
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