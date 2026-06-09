Papa Leone ha incontrato in privato a Madrid Bad Bunny.

Lo conferma la sala stampa della Santa Sede.

La star portoricana da milioni di ascolti, che più volte si è scagliata contro Donald Trump, è stata ricevuta con la famiglia e altre persone, a cui il Pontefice ha rivolto un breve saluto ieri sera, allo stadio Santiago Bernabeu al termine dell'incontro con la comunità diocesana.

(Unioneonline)

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