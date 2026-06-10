Bill Gates ha dichiarato di non aver mai molestato nessuna ragazza nell'ambito dei suoi rapporti con Jeffrey Epstein. Il miliardario sta tenendo un'udienza a porte chiuse a Capitol Hill per chiarire i legami con il finanziere.

«Non avrei mai dovuto incontrare Epstein», ha però ammesso nella sua testimonianza.

«Alla luce di ciò che so oggi, capisco che anche se avesse procurato i donatori promessi alla Fondazione Gates questo non avrebbe giustificato il fatto di essere associati a lui», ha aggiunto il miliardario ribadendo di «non aver mai assistito a comportamenti criminali di Epstein, né avuto alcun indizio che fosse coinvolto in attività illecite».

Il fondatore di Microsoft ha anche sottolineato di non essere mai stato sulla sua isola, nel suo ranch o nella sua villa in Florida.

(Unioneonline)

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