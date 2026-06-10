«Gli ho dato più tempo per un accordo ma loro continuano a cincischiare».

Lo ha detto Donald Trump ai cronisti nello Studio Ovale: «Pensano che siamo cretini. L'accordo è fatto e devono solo firmarlo. Anche oggi colpiremo duramente».

«Voglio soprattutto la pace nel mondo. C'è bisogno di pace nel mondo. Il Medio Oriente deve portare la pace in tutto il mondo», ha poi aggiunto sottolineando che «l'Iran non può avere un'arma nucleare e non la avranno, e lo hanno accettato».

Intanto il Comando Centrale degli Stati Uniti avrebbe colpito e fermato la nave cisterna Settebello, battente bandiera di Palau, mentre transitava nel Golfo dell'Oman. Lo annuncia il Centcom su X. Un velivolo americano avrebbe colpito la sala macchine della nave dopo che l'equipaggio aveva ripetutamente ignorato le disposizioni impartite dalle forze americane, si sottolinea nel post.

Secondo il ministero degli Esteri indiano «dei 24 membri dell'equipaggio indiani a bordo, 21 sono stati finora tratti in salvo, mentre tre risultano dispersi».

(Unioneonline)

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