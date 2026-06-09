Hormuz, ira di Trump: «Il nostro elicottero Apache è stato abbattuto: risponderemo»A bordo c'erano due piloti: «Entrambi sono al sicuro e illesi»
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Continuano i raid israeliani nel sud del Libano malgrado gli avvertimenti lanciati dall'Iran: oggi almeno 8 persone sono rimaste uccise in un attacco a Tiro. Secondo il ministero della Sanità di Beirut, sono complessivamente 29 le vittime nelle ultime 24 ore.
Trump si dice comunque ottimista su un accordo con Teheran «entro 2-3 giorni» e assicura: «Se dico a Netanyahu di fare qualcosa, lui la fa».
Nel frattempo il presidente Usa torna sul caso dell’elicottero Apache abbattuto: «Sono appena stato informato dalle nostre grandi forze armate che, la scorsa notte, gli iraniani hanno abbattuto uno dei nostri sofisticatissimi elicotteri Apache mentre pattugliava lo Stretto di Hormuz», scrive su Truth. E aggiunge: «A bordo c'erano due piloti: entrambi sono al sicuro e illesi». «Ciononostante, gli Stati Uniti devono necessariamente rispondere a questo attacco».
(Unioneonline)