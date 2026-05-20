Commerzbank agli azionisti: "Non accettate l'offerta di Unicredit"

Wiesbaden (Germania), 20 mag. (askanews) - La presidente del Cda di Commerzbank, Bettina Orlopp, è stata accolta dagli applausi degli azionisti mentre li esortava a respingere l'opa ostile di UniCredit. "La nostra raccomandazione è inequivocabile: non accettate l'offerta di UniCredit", ha affermato Orlopp.Il management di Commerzbank ha messo in guardia gli azionisti dallo scambiare le proprie azioni con quelle di UniCredit, sostenendo che l'offerta di acquisizione del gruppo italiano per la seconda banca privata tedesca sia poco allettante e rischiosa. "A questo proposito dobbiamo sottolineare che il piano di UniCredit è vago e comporta rischi considerevoli. Ciò che UniCredit definisce una fusione è in realtà soprattutto una proposta di ristrutturazione che interferisce in modo massiccio con il nostro modello di business collaudato e redditizio", ha dichiarato. "Nelle prossime settimane dovrete prendere una decisione. Da soli e in modo indipendente. Il nostro consiglio è inequivocabile: non accettate l'offerta di Unicredit", ha messo in guardia.