Google I/O 2026, tutte le novità tra agenti Ai e smart glasses

Milano, 20 mag. (askanews) - Dalla ricerca online trasformata in assistente personale fino al ritorno degli occhiali smart. Google ha presentato all'evento I/O 2026 una nuova serie di novità basate sull'intelligenza artificiale, con Gemini sempre più integrato nei servizi del gruppo.Tra gli annunci principali c'è l'agente Ai Gemini Spark. "Ora siamo completamente concentrati nel portare la potenza degli agenti AI ai consumatori in modo sicuro e affidabile, così che possano essere utili a tutti - ha detto Sundar Pichai, CEO di Google - Gemini Spark è il vostro agente AI personale, che vi aiuta a gestire la vostra vita digitale compiendo azioni per vostro conto e sotto la vostra direzione".Google ha inoltre mostrato Gemini 3.5 Flash, nuova versione del modello AI che promette maggiore velocità, e una ricerca sempre più multimodale, capace di comprendere testo, immagini, file e video. "Questa nuova barra di ricerca mette i nostri strumenti AI più potenti direttamente a portata di mano. È il più grande aggiornamento della nostra storica barra di ricerca da oltre 25 anni", ha dichiarato Liz Reid, responsabile Search di Google.A Google I/O spazio anche ai nuovi occhiali smart sviluppati con Samsung e pensati per sfidare Meta sul terreno degli AI glasses. Dotati di fotocamera, microfono e speaker integrati, permetteranno di scattare foto, ascoltare musica, effettuare chiamate e interagire direttamente con Gemini. Le montature saranno firmate Warby Parker e Gentle Monster.