Trump: Sono al 99% nei sondaggi in Israele, potrei candidarmi lì

(Agenzia Vista) Washington, 20 maggio 2026 "In questo momento sono al 99% in Israele, potrei candidarmi come Primo Ministro. Quindi forse, dopo aver fatto questo, andrò in Israele e mi candiderò come Primo Ministro. C'è stato un sondaggio stamattina, sono al 99%", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump prima di imbarcarsi per il Connecticut. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev