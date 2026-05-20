Nazzi Racconta: Desirée Piovanelli. Quando l'unione fa la colpa

Milano, 20 mag. (askanews) - Arriva su Sky Crime Nazzi Racconta, una nuova produzione Sky Original in cui Stefano Nazzi porta sullo schermo tre casi di cronaca nera (Desirée Piovanelli - maggio; Federico Aldrovandi - giugno; Luca Sacchi - luglio), legati da un unico filo conduttore: la dinamica del branco.Con la sua narrazione intensa e priva di sconti, Nazzi torna a esplorare alcuni dei delitti più sconvolgenti della storia italiana, crimini collettivi in cui il gruppo si trasforma in branco, la responsabilità individuale si annulla e l'impensabile diventa possibile.Il primo caso è Nazzi Racconta: Desirée Piovanelli, in esclusiva venerdì 29 e sabato 30 maggio alle 22.30 su Sky Crime, alle 22.50 su Sky Documentaries, in streaming su NOW e disponibile on demand. Per l'occasione, la storia raccontata nella docuserie è disponibile ora anche in versione podcast, su tutte le principali piattaforme. Qui una clip in anteprima esclusiva.Il 28 settembre 2002, nella tranquilla provincia lombarda di Leno, la quattordicenne Desirée Piovanelli fu attirata in una cascina da un gruppo di coetanei, aggredita brutalmente e uccisa. Un ragazzo di 16 anni confessò, trascinando nella vicenda complici minorenni e un adulto, Giovanni Erra, incitatore e partecipante attivo. Una storia che sconvolse l'Italia intera e che ancora oggi pone domande scomode: come si arriva a uccidere in gruppo? Cosa trasforma dei ragazzi in un branco? Quanto pesano emulazione, silenzio e complicità quando la responsabilità si frantuma tra molte mani?Con Nazzi Racconta, il giornalista e scrittore non si limita a ricostruire i fatti: entra nelle dinamiche, cerca le crepe, prova a capire. Perché certi crimini non si spiegano con un solo colpevole.Nazzi Racconta: Desirée Piovanelli, è prodotto da Ballandi e diretto da Marco Pisoni.