Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci, si prepara al primo raduno regionale in Sardegna. L’appuntamento è per il 23 maggio alla Fiera di Cagliari: per il generale è annunciato “un intervento”. Di sicuro ci sarà il coordinatore regionale, il sindaco di Villasimius Gianluca Dessì. Che sente la pressione, e l’emozione, con l’approssimarsi della data.

«In queste settimane è successo qualcosa di importante. Comitati che nascono, persone che si mettono in gioco, territori che tornano a partecipare, chilometri percorsi ogni giorno, telefonate, organizzazione, sacrificio e presenza concreta», assicura. Poi un dato: «In Sardegna siamo già oltre i 1700 iscritti che si sono uniti a noi per riportare la barra a dritta».

La riunione della Fiera, alla quale sono invitati a partecipare i tesserati sardi, «sarà il momento in cui verrà proclamata una delegazione che il 13 e 14 giugno a Roma parteciperà alla Costituente Nazionale, contribuendo in maniera concreta alla costruzione del programma politico e dell’identità futura del movimento».

Sulla pagina ufficiale del movimento sardo si richiama anche uno slogan caro al generale ex leghista: «Scateniamo l’inferno».

(Unioneonline/E.Fr.)

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