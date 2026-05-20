Cronaca Sardegna

Bocciata la mozione delle opposizioni per il taglio integrale della tassa d'imbarco: «Una follia»

20 maggio 2026 alle 13:37aggiornato il 20 maggio 2026 alle 13:39

«Una follia bocciare la nostra mozione per abolire, tutto l'anno, l'addizionale comunale sui diritti di imbarco». In Consiglio Regionale si scatenano gli attacchi dell'opposizione subito dopo il voto contrario. «Adesso - l'affondo dal centrodestra - è a rischio una vera e propria continuità territoriale, quella garantita dalle compagnie low cost».  

Interviste a: 
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STEFANO TUNIS, CONSIGLIERE REGIONALE SARDEGNA AL CENTRO 20VENTI
GIANNI CHESSA, CONSIGLIERE REGIONALE FORZA ITALIA
 

Stefano Fioretti