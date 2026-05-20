Bocciata la mozione delle opposizioni per il taglio integrale della tassa d'imbarco: «Una follia»
«Una follia bocciare la nostra mozione per abolire, tutto l'anno, l'addizionale comunale sui diritti di imbarco». In Consiglio Regionale si scatenano gli attacchi dell'opposizione subito dopo il voto contrario. «Adesso - l'affondo dal centrodestra - è a rischio una vera e propria continuità territoriale, quella garantita dalle compagnie low cost».
Interviste a:
PAOLO TRUZZU, CAPOGRUPPO FRATELLI D'ITALIA CONSIGLIO REGIONALE
STEFANO TUNIS, CONSIGLIERE REGIONALE SARDEGNA AL CENTRO 20VENTI
GIANNI CHESSA, CONSIGLIERE REGIONALE FORZA ITALIA