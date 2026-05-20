L'America's Cup riempie alberghi e ristoranti: «Cagliari vetrina mondiale»

Sono attese circa 25mila persone a Cagliari, tra turisti e appassionati, in occasione della regata preliminare della 38esima Louis Vuitton America's Cup di vela.

Con gli alberghi extralusso del capoluogo che accolgono i vari team impegnati sino a domenica nelle regate. Un’ occasione importante anche per tutte le attività commerciali della città pronte ad accogliere turisti e appassionati che tra il Race Village al porto e il Poetto assisteranno all'evento mondiale.

«Da domani e sino a domenica Cagliari sarà vetrina mondiale della vela, un ritorno di immagine che giova al capoluogo grazie al grande evento sportivo», spiegano nelle interviste Fausto presidente Federalberghi Sud Sardegna e Alberto Melis consigliere Fipe Confcommercio.