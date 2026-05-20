America’s Cup a Cagliari, Todde: «Evento straordinario per il capoluogo e per tutta la Sardegna»

È vigilia dell’inizio della regata preliminare della trentottesima edizione dell’America’s Cup, che si terrà a Cagliari da domani a domenica. Per l’occasione, nel capoluogo è arrivato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, con la città campana che ospiterà il prossimo anno la fase finale della più prestigiosa manifestazione di vela del mondo. Assieme alla presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, ha visitato il Molo Ichnusa, la base di Luna Rossa e quella operativa del torneo alla Manifattura Tabacchi.

«Sarà un evento straordinario», la certezza della presidente Todde. «Cagliari e tutta l’Isola avranno una vetrina mondiale: tutti potranno capire che il mondo della vela qui ha un approdo straordinario. Abbiamo già da dodici anni il team di Luna Rossa qui a Cagliari, quando abbiamo saputo che Napoli avrebbe ospitato la fase finale ci siamo mossi per la regata preliminare: sapevamo che poteva essere un bel modo per valorizzare l’iniziativa e l’Italia».

Grande apprezzamento anche da parte del sindaco Manfredi: «La Coppa America comincia nel modo migliore. Si parte da Cagliari e si arriva a Napoli: due grandi città del Mediterraneo, nate sul mare e che hanno una storia millenaria. Per noi è una grande soddisfazione che la partenza della Coppa America di Napoli si faccia a Cagliari».