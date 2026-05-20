Casa esplosa a Terralba: il proprietario arrestato per strage

È stato arrestato con l’accusa di strage l’uomo che domenica mattina, 17 maggio, avrebbe innescato volontariamente una violenta esplosione all’interno della propria abitazione in via Boccaccio, a Terralba, nel rione Domus Beccias. Il 38enne Aleandro Frau, residente nella villetta a schiera, è attualmente ricoverato nel centro ustionati dell’ospedale civile di Sassari, dove era stato elitrasportato per le gravi ustioni. L’esplosione ha completamente devastato l’appartamento dell’uomo. Danni anche alla recinzione di un’abitazione vicina, mentre il violento scoppio ha scaraventato in strada numerosi detriti.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti dei carabinieri della Stazione di Terralba e della Compagnia di Oristano, Frau avrebbe aperto due bombole di gas presenti nell’abitazione (ma non collegate all’impianto domestico) saturando gli ambienti prima di innescare l’esplosione con un accendino. Un gesto che, secondo gli inquirenti, avrebbe messo in pericolo non solo la sua vita ma anche quella dei vicini di casa.

Sul posto erano intervenuti immediatamente carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118. L’immobile è stato dichiarato inagibile per i gravi danni strutturali subiti. Restano ancora da chiarire le cause che hanno portato al gesto che, per fortuna, non ha coinvolto altre persone.

(Unioneonline/v.f.)