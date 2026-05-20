Almodovar: noi europei scudo contro i mostri Trump, Netanyahu e Putin

Cannes (Francia), 20 mag. (askanews) - "Noi europei siamo obbligati a diventare una specie di scudo contro i mostri come Trump, Netanyahu o Putin. Siamo obbligati a farlo perché qui rispettiamo il diritto internazionale. E Trump deve sapere che c'è un limite a tutti i suoi deliri e alle sue pazzie e che l'Europa non si farà andare bene tutta la politica di Trump". Ad affermarlo è il regista spagnolo Pedro Almodovar durante la conferenza stampa di presentazione del suo film "Amarga Navidad" al Festival di Cannes.