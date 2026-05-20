Sulcis, la protesta dei lavoratori ritorna in piazza a Cagliari

È una crisi senza fine. Il Sulcis protesta ancora. I lavoratori che si sentono abbandonati dalla politica, dalle istituzioni e ormai combattono per il lavoro su tutte le strade della Sardegna. Oggi dopo un raduno davanti all'assessorato all'Industria la manifestazione è arrivata sino al palazzo della Regione in viale Trento. Poi il rapido incontro con la presidente Alessandra Todde, ma la battaglia è ancora molto lunga e i metalmeccanici del Sulcis Iglesiente non intendono perderla e pretendono risposte alle promosse e agli annunci fatti in questi anni.

Le interviste a: RENATO TOCCO, SEGRETARIO TERRITORIALE UILM, GIUSEPPE MASALA, SEGRETARIO REGIONALE FSM CISL, MAURO MANCA, SEGRETERIA TERRITORIALE FIOM CGIL