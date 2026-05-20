Antonello Demelas alla guida del CIPOR: “Continuità e nuove opportunità per l'oristanese"

Antonello Demelas è il nuovo presidente del Cipor, il Consorzio industriale provinciale oristanese. L’elezione, arrivata all’unanimità, apre una nuova fase per un ente chiamato a giocare un ruolo centrale nelle politiche industriali e infrastrutturali del territorio. Già sindaco di Samugheo ed ex consigliere provinciale, Demelas assume la guida del Consorzio in un momento particolarmente delicato: sul tavolo ci sono il futuro dell’aeroporto di Fenosu, il ruolo del porto industriale, le infrastrutture energetiche e il rapporto con imprese, Comuni, Provincia, Regione e Autorità portuale.