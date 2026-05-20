"Contromozione'' del Campo Largo sulla tassa d'imbarco: si va verso il taglio nei mesi invernali

Si va verso il taglio della tassa aeroportuale, nei mesi invernali. In forma sperimentale e dopo ulteriori analisi e confronti. E' quanto prevede l'impegno, condiviso in maggioranza, che apre anche allo stanziamento di 14 milioni nel biennio. Subito in Variazione di Bilancio o nella prossima Finanziaria. Alla fine, non senza compromessi nel Campo Largo, premiato il pressing di chi chiedeva un immediato segnale. La contromozione, figlia di una lunga notte di trattative nella coalizione di Governo, sarà votata nella prossima seduta del Consiglio Regionale dove è stata depositata. Appare comunque blindata tanto che ha determinato la bocciatura della mozione delle opposizioni che proponevano l'abolizione totale, dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco.

Interviste a:

FRANCO CUCCUREDDU, ASSESSORE REGIONALE TURISMO

MARIA LAURA ORRÙ, CAPOGRUPPO AVS CONSIGLIO REGIONALE

GIGI PIANO, VICE CAPOGRUPPO PD CONSIGLIO REGIONALE