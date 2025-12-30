Manovra, c’è il via libera definitivo: approvata con 216 sìI voti contrari sono stati 126, 3 gli astenuti. Ieri il governo ha incassato la fiducia
Via libera della Camera alla manovra con 216 sì. I voti contrari sono stati 126, gli astenuti 3. Si tratta del via libera definitivo da parte del Parlamento alla legge di Bilancio. Dopo il voto di fiducia e la lunga maratona notturna — con l’esame degli ordini del giorno concluso poco prima delle 7 del mattino — i lavori sono ripresi alle 11 di oggi.
In Aula, i deputati di Fratelli d’Italia e Lega hanno confermato il loro voto favorevole, elogiando il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti per la gestione dei conti pubblici e ribadendo l’impegno della maggioranza su sanità, entrate fiscali e politica fiscale.
***Notizia in aggiornamento***
(Unioneonline/v.f.)