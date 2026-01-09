«La Sardegna detiene il primato mondiale per incidenza di Diabete Tipo 1 in età evolutiva. Nonostante questo dato non è stato ancora attivato il registro di patologia regionale e i nostri diabetologi operano in un vuoto informativo, dipendendo dalle rilevazioni ISTAT anziché disporre di dati epidemiologici precisi, strutturati e tempestivi, essenziali per una programmazione sanitaria efficace e per la ricerca».

Così la Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza Carla Puligheddu, che in una lettera si rivolge alla Presidente della Regione Alessandra Todde, da qualche settimana con la delega di assessore regionale alla Sanità.

«È necessario un suo immediato intervento – scrive la Garante nella lettera – anche per cercare di sbloccare l’iter legislativo della proposta unitaria che ha trovato espressione nelle due Proposte di Legge (PL 126 e PL 138) attualmente depositate in Consiglio regionale».

«I due testi – prosegue la Garante – convergono su pilastri strategici inderogabili come l’istituzione del Centro Regionale di Riferimento per la Diabetologia Pediatrica, l’attivazione immediata del Registro di Patologia , la ridefinizione della Rete Diabetologica Pediatrica regionale, la formazione strutturata del personale scolastico e degli operatori sportivi. Si tratta di un percorso maturo, volto a garantire un’autentica inclusione scolastica e sportiva per i minori affetti da T1D, sollevando le famiglie dal peso di una gestione isolata di una patologia cronica e irreversibile».

Per Carla Puligheddu l’approvazione di questa legge è oggi un atto di civiltà.

«Non possiamo permettere – conclude la lettera - che la Sardegna resti ancora una volta inerte nella tutela del diritto alla salute dei suoi cittadini più giovani».

