Auto passa col rosso, schianto nella notte a Cagliari: tre feriti in codice rossoÈ successo verso le 5.30 all'incrocio tra piazza San Michele e via Is Maglias
Grave incidente nella notte a Cagliari: in una scontro tra due auto, all’incrocio tra piazza San Michele e via Is Maglias, le tre persone a bordo delle vetture (i due conducenti e un passeggero) sono state soccorse dal 118 e accompagnate in codice rosso in ospedale.
Hanno riportato lesioni importanti ma non sarebbero in pericolo di vita.
Secondo una prima ricostruzione degli agenti della Polizia Locale, all’origine dello scontro, avvenuto verso le 5,30, ci sarebbe un mancato rispetto delle indicazioni semaforiche, con un’auto passata con il rosso. Ingenti i danni ai veicoli, completamente distrutti.