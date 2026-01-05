Stangata sul trasporto merci: nell’Isola rincari sino al 50%La direttiva Ue su carburante e inquinamento avrà effetti pesanti per le aziende e anche sui consumatori della Sardegna
Autotrasportatori sardi in ginocchio: dal 1° gennaio le compagnie di navigazione stanno chiedendo sino a 9,50 euro in più a metro lineare per imbarcare i semirimorchi.
I rincari, in alcuni casi al 50%, riguardano la parte del biglietto che mette insieme le Ets, cioè il pagamento delle emissioni di Co2, e il supplemento carburante. Gli esperti lanciano l’allarme: «Di questo passo ci saranno aumenti anche per i consumatori». In crisi l’export del carciofo.
