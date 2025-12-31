In un mercato agro-alimentare con concorrenti sempre più agguerriti, reso più complicato dagli effetti della crisi economica e dai dazi americani, puntare sulle produzioni di nicchia può rivelarsi la strategia vincente. Lo hanno capito le aziende di Mandas, sia quelle storiche che quelle nuove di zecca, le quali possono vantare anche una serie di riconoscimenti internazionali per acquisire nuove fette di mercato.

Strategia obbligata se, come accaduto per il Caseificio Antonio Garau, il 2025 ha portato in dote 25 prestigiosi premi per il gusto e la qualità dei propri formaggi. Sono 24 i riconoscimenti a livello mondiale ottenuti dalla storica azienda del Ducato (la fondazione risale al 1880), ai quali si aggiunge un Oscar italiano.

«Siamo l’azienda più premiata a livello mondiale in Sardegna», dicono i titolari Marina e Mimmo Garau. Tra questi figurano manifestazioni di assoluto prestigio come i World Cheese Awards, gli International Cheese & Dairy Awards, il Mondial du Fromage et des Produits Laitiers, i Great Taste Awards e gli Italian Cheese Awards. Puntare su una produzione di nicchia si sta rivelando la scelta vincente per difendersi dalle incertezze del periodo.

Strategia vincente anche se la produzione è molto più recente. È così per i vini delle Tenute Deidda, la prima cantina di Mandas realizzata dai fratelli Davide, Claudio, Alessandro e Valeria unendo sapientemente innovazione e tradizione.

Nel 2026 le bottiglie sul mercato saranno 5000: segno che la scommessa è vinta. Cinque le etichette: il rosato Cannonau in purezza “Lugori”, il Vermentino con piccola percentuale di Malvasia “Antonina” (dal nome delle due nonne dei fratelli vignaioli), il rosso Cannonau con Bovale e San Giovasse “Jenna”, il Barbera Sardo più Monica “Aredeu” e il Moscato in purezza “Trigu”.

I metodi eco-sostenibili sin qui adottati sono valsi all’azienda la conquista del prestigioso Oscar Green per la viticoltura. A vigilare sulla qualità ci sono due professionisti esterni: il tecnico Laore Orazio Locci e l’enotecnico Luca Congiu. Le bottiglie della prima cantina di Mandas sono già presenti in diverse enoteche e ristoranti della Sardegna, mentre è appena iniziata la conquista della Penisola.

