Tantissime celebrazioni e incontri che permetteranno all’arcivescovo di conoscere meglio la realtà locale e quindi anche tutte le problematiche presenti.

È partita questa mattina, da Cabras, dopo quindici anni di stop, la visita pastorale dell’arcidiocesi di Oristano di monsignor Roberto Carboni.

Un cammino che durerà per i prossimi tre anni e che toccherà 85 parrocchie della provincia. Oggi, alle 10:30, è stata celebrata la messa a Santa Maria guidata ormai da alcuni anni da Monsignor Giuseppe Sanna.

«Sono a vostra disposizione: soprattutto per l'ascolto», ha detto Carboni rivolgendosi ai fedeli. Erano presenti anche gli amministratori comunali tra cui il sindaco Andrea Abis e i rappresentanti delle forze dell'ordine. E poi tanti bambini. Sempre oggi, alle 16, c'è stata l'assemblea interparrocchiale.

Domani, lunedì 12 gennaio, è in programma la visita ai malati del paese, mentre martedì 13 gennaio è prevista una tappa alle scuole elementari di via Cesare Battisti e un incontro con i catechisti e gli animatori dell’oratorio Don Bosco. Durante la settimana sono inoltre previsti diversi incontri con le realtà religiose del territorio: le confraternite ad esempio, i cori che animano le messe domenicali nelle due chiese, Santa Maria e Sacro Cuore, le associazioni dei Curridoris e di Santu Srabadoreddu e tutti i comitati che organizzano le feste religiose. Monsignor Carboni incontrerà poi tutte le associazioni di volontariato che da anni danno una mano ai poveri del paese, quelli che fanno fatica ad arrivare a fine mese. Ci sarà una tappa anche al cimitero comunale.

Sabato 17 gennaio la visita proseguirà nella parrocchia del Sacro Cuore, per poi concludersi con i ragazzi dell’oratorio. Lunedì 19 gennaio, invece, monsignor Carboni incontrerà i ragazzi delle scuole medie di via Trieste.

Durante la seconda settimana, ascolterà gli operatori del mondo del lavoro: pescatori, artigiani, commercianti, produttori e gli agricoltori. Al centro le loro problematiche. Sabato 24 gennaio è prevista la visita in Comune, in piazza Eleonora d'Arborea.

Infine, la messa di chiusura. Poi l'arcivescovo continuerà la sua visita pastorale nella frazione di Solanas, sempre nel Comune di Cabras.

Da domenica 25 gennaio, quando alle 10.30 è in programma la messa nella parrocchia guidata da don Maurizio Spanu, a venerdì 30, sono in programma messe e incontri parrocchiali. Monsignor Carboni farà visita anche ai bambini delle scuole elementari.

