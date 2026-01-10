La notizia era già trapelata nel pomeriggio, ma ora è ufficiale: la 38esima America’s Cup parte dalla Sardegna.

La conferma arriva dall’assessore al Turismo della Regione Sardegna, Franco Cuccureddu, che dai social annuncia come «dopo mesi complessi di trattative con gli organizzatori, il team New Zealand, il Governo italiano», l’assessorato ha «sottoscritto l’accordo per ospitare la prima regata preliminare della 38esima America’s Cup; che assegnerà il titolo a Napoli nel luglio 2027».

«Tutti i dettagli dell’evento – precisa Cuccureddu – verranno illustrati in una conferenza stampa convocata per venerdì prossimo a Cagliari».

Sarà, dunque, la prima volta per l’Isola, con sede della regata che dovrebbe essere Cagliari, campo base di Luna Rossa.

Le world series con le “formula uno” della vela avevano già sfiorato la Sardegna due volte. La prima nel 2020, ma l'appuntamento era saltato a causa della pandemia. La seconda volta nel 2023: le gare erano in programma dal 12 al 15 ottobre. Ma in primavera saltò tutto, con tanto di polemiche tra la Regione e gli organizzatori di New Zeland. E le sfide cagliaritane furono spostate in Arabia Saudita, a Jeddah.

Ora, con i preliminari, la Sardegna avrà finalmente modo di partecipare da protagonista. La seconda regata delle tappe di avvicinamento si dovrebbe svolgere invece a Napoli.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata