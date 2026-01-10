Un uomo di 38 anni, Oga Freedom, originario della Nigeria, è stato arrestato a Cagliari con l’accusa di violenza sessuale ai danni di una donna sarda di 31 anni.

I due si sarebbero conosciuti telefonicamente e avrebbero fissato un incontro in un appartamento affittato nel quartiere Is Mirrionis.

Secondo la Procura, durante l’incontro l’uomo avrebbe preteso di più rispetto a quanto concordato, ma al rifiuto della donna, l’avrebbe picchiata brutalmente e rinchiusa a chiave nella camera da letto.

La vittima sarebbe stata privata della libertà personale fino al consumarsi dell’abuso.

Dopo essere riuscita a liberarsi, la 31enne ha chiamato il 112 chiedendo aiuto. I carabinieri sono intervenuti immediatamente e hanno raccolto la sua denuncia.

Informato il pubblico ministero di turno, è stato disposto l’arresto dell’indagato. Nelle prossime ore l’uomo,difeso dall'avvocata Diana Deiana, comparirà davanti al gip per l’interrogatorio di garanzia.

