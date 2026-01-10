Aerei per Alghero dirottati su Cagliari. Navi che non toccano le banchine di Porto Torres. Neve che inizia a cadere sui principali rilievi del centro-nord, grandine nelle parti più basse della Barbagia di Seulo, piogge sparse e alberi abbattuti dal vento.

Sono numerose le conseguenze (negative) dell’ondata di (freddo) maltempo che si sta abbattendo in queste ore sulla Sardegna ed è destinata a farsi sentire per almeno tutta la giornata.

Voli dirottati

Il forte vento che da questa mattina spazza la Riviera del Corallo ha reso impossibili le manovre di atterraggio all’aeroporto di Alghero. Il volo in arrivo da Milano Linate, previsto per le 8.46, è stato infatti dirottato su Cagliari-Elmas, dove il comandante ha optato per un atterraggio in sicurezza. Roitta su Olbia, invece, per l’aereo in arrivo da Fiumicino, che sarebbe dovuto atterrare alle 9,45.

Il volo dirottato da Alghero

Secondo quanto si apprende, le raffiche di maestrale hanno superato i limiti operativi consentiti per le fasi finali di avvicinamento, costringendo la torre di controllo e gli equipaggi a rivedere la destinazione finale del volo. La scelta è avvenuta in via precauzionale, in linea con le procedure standard in caso di condizioni meteo avverse. Nelle prossime ore la situazione potrebbe restare instabile, con vento forte previsto per tutta la giornata sulla costa nord-occidentale. I passeggeri dei voli saranno assistiti per il trasferimento verso gli scali di arrivo originari.

Le navi

Moby aveva annunciato che fino a oggi le sue navi non avrebbero viaggiato su Porto Torres e i collegamenti sarebbero stati effettuati con l’Isola Bianca. da tre giorni le rotte sono state spostate su Olbia a causa del forte vento che rende impraticabile il passaggio nelle Bocche di Bonifacio. Il traffico dovrebbe tornare regolare a partire da domani, domenica.

Alberi caduti

Le forti raffiche di maestrale hanno creato disagi nell’Oristanese: i vigili del fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza di alcuni pali nel Terralbese, mentre nel capoluogo alcune pesante fronde di palma sono piombate in mezzo a piazza Ungheria.

Stessi problemi nel Sarrabus, a Castiadas: fra le zone più colpite quella di Cala Pira (parcheggio comunale), la strada provinciale numero 20 (località Camisa) e l’ingresso dell’abitato di Olia Speciosa. paura per alberi e pali pericolanti, anche qui.

Neve e ghiaccio

Intanto il centro dell’Isola si sta imbiancando. Le strade nella zona di Desulo iniziano a essere coperte dalla neve, che cade copiosa sul Gennargentu. Mentre su Esterzili si è abbattuta una forte grandinata.

