Bruxelles sblocca nuovi fondi per l’Italia e rafforza la centralità del Paese nell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

La Commissione europea ha infatti erogato l’ottava rata del Pnrr italiano, pari a 12,8 miliardi di euro, portando a 153,2 miliardi il totale delle risorse finora incassate, cioè il 79% della dotazione complessiva.

A dare l’annuncio è stato il vicepresidente della Commissione Ue Raffaele Fitto, che sui social ha parlato di un risultato che «conferma il solido ritmo di attuazione del Piano e la qualità delle riforme e degli investimenti realizzati».

Una valutazione che arriva dopo il via libera europeo al raggiungimento degli obiettivi previsti per questa tranche.

Le risorse appena erogate sono destinate a sostenere interventi strategici in numerosi settori chiave: dalla riforma della pubblica amministrazione agli appalti pubblici, dall’economia circolare alla gestione dell’acqua, fino alla digitalizzazione, alle energie rinnovabili e al contrasto alla povertà energetica.

Fondi anche per turismo, istruzione, ricerca e innovazione, ambiti considerati centrali per la crescita strutturale del Paese.

Soddisfazione è stata espressa anche da Palazzo Chigi. In una nota, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sottolineato come, con la richiesta di pagamento della nona rata, «l’Italia si conferma capofila in Europa nell’attuazione del Pnrr, sia per numero di obiettivi raggiunti sia per importo ricevuto», a fronte di una media europea che si ferma al 60%.

Lo sguardo del Governo è ora rivolto al traguardo finale. «Nel 2026 – ha aggiunto Meloni – l’esecutivo continuerà a lavorare con determinazione per completare gli obiettivi della decima e ultima rata, trasformando il Piano più complesso d’Europa in risultati concreti per cittadini e imprese, per l’economia e per la credibilità internazionale della Nazione».

(Unioneonline)

