Vegas Jones esce con "Chic Nisello 2": il volume 2 della mia vita

Milano, 20 mag. (askanews) - "Chic Nisello 2" il nuovo album di Vegas Jones, è stato presentato in anteprima al palazzetto di Cinisello Balsamo con un evento che ha celebrato le origini del rapper e arriva a 10 anni anni di distanza dal primo capitolo."Avevo bisogno di sentirmi Chic Nisello tanto quanto mi sono sentito nel primo volume. Ovviamente è un disco, è un me diverso, cambiato, evoluto, evoluto più che cambiato, che ha ritrovato la sua rotta, il suo bagaglio, è di nuovo nel suo viaggio dopo tanta fatica. il volume 2 della mia vita, se fosse il mio secondo tempo, più fedele possibile di sempre. Ce l'ho pronto da un po' di tempo, aspettavo un momento giusto per tirarlo fuori, ma tutto il concept c'era già.Vegas Jones ha ridefinito i canoni del rap melodico e tecnico in Italia, nell'album è affiancato da diversi artisti di spicco della scena: dalle collaborazioni storiche con Emis Killa e Jake La Furia, alla penna intimista di Silent Bob, fino alla sintonia con le nuove generazioni rappresentate da Flaco G e Kay Carter."Ho tratto tanta ispirazione da ognuno di loro in studio per me questo quello che mi fa crescere sempre, mi fa sempre evolvere cioè assorbire le cose migliori degli altri e capire dove io non posso arrivare e cercare di arrivarci ovviamente nei miei limiti perché sono un uomo e non posso fare tutto e ho di bello le mie peculiarità però ognuno di loro mi ha dato tanto non solo sul disco ma anche personalmente".Sedici tracce in cui, dietro i motori rombanti e le atmosfere ricercate di brani notturni prodotti da Low Kidd, batte un cuore profondamente umano.