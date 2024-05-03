Sala su nuovo sovrintendente alla Scala: "Ortombina sarà a Milano tra una decina di giorni"

(Agenzia Vista) Milano, 3 maggio 2024 Il sindaco di Milano Sala, a margine della presentazione dell’Arch Week, ha parlato della nomina del nuovo sovrintendente alla Scala, ovvero Ortombina, attuale guida della Fenice di Venezia: “Il tema è che se Ortombina viene tra dieci giorni a Milano non crolla il mondo”, ha spiegato. “Quando verrà? Cedo tra una decina di giorni”, ha aggiunto. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev