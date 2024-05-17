Dopo anni di attesa, inaugurata a Sestu la caserma dei carabinieri. Stazione già operativa, oggi l'evento ufficiale.

«Valore prezioso per il territorio ma anche simbolico», è emerso durante la cerimonia di inaugurazione e intitolazione. Un presidio che prende il nome di chi, per valore militare e senso civico, ha spiccato a Sestu e lascierà l'eco: la targa della sede di via Tripoli porta il nome di Eraglio Annis, medaglia d'argento al valore militare.

Di collaborazione e giornata importante parlano il generale Stefano Iasson, comandante della Legione carabinieri Sardegna, il comandante della stazione Riccardo Pirali, la sindaca Paola Secci e Carla Annis, nipote del militare eroe che aveva ricoperto anche la carica primo cittadino.