Silvio Boi: "A 87 anni mi candido in Consiglio comunale"

“L’impegno civico non muore mai, neanche a 87 anni”. Silvio Boi, classe 1936, è candidato alle Amministrative di giugno per conquistare un seggio nel Consiglio comunale di San Gavino. A 87 anni, è già stato: professore di filosofia, sindaco, giudice di pace e ora potrebbe diventare il consigliere più anziano della Sardegna. “All’inizio la mia candidatura non era in programma, ho aderito a questo gruppo perché il mio impegno civico è quello di promuovere la partecipazione della gente alla vita democratica. Poi i miei compagni di lista mi hanno scelto e io ho accettato”.

L’intervista su L’Unione Sarda in edicola il 16 maggio e sulla app.