La procuratrice dei Minori di Sassari, Luisella Fenu, coordina le indagini sulla morte di Gabriele Pattitoni, lo studente di 17 anni morto questa mattina, nell’ospedale civile di Sassari, a causa delle gravissime ferite riportato in un incidente avvenuto a Olbia il 10 maggio scorso.

Lo scooter sul quale viaggiava Gabriele come passeggero si è scontrato con un’altra moto, all’incrocio tra via Fidia e via Euclide, nel cuore della città gallurese, poco prima delle mezzanotte di venerdì scorso. Le indagini riguardano i due giovani, coetanei della vittima, che erano alla guida dei due scooter. I quattro ragazzi coinvolti si conoscevano bene, erano un gruppo di amici.

Tra le ipotesi delle indagini condotte dalla Polizia Stradale c’è anche quella di una sorta di gioco degli scooter, prima dell’impatto. Ma si tratta solo di ricostruzioni ancora tutte da verificare. La salma di Gabriele Pattitoni è stata restituita alla famiglia, i funerali dello studente olbiese (i genitori sono originari di Calangianus) saranno celebrati sabato.

