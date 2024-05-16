Pomeriggio di paura a Elmas: fuoco davanti alla stazione e agli impianti sportivi

Traffico ferroviario bloccato, disagi per il fumo anche all'aeroporto e le fiamme non distanti dalle zone residenziali.

Pomeriggio di paura a Elmas dove un incendio è scoppiato proprio davanti alla stazione.Il rogo tra la linea ferrata e la zona residenziale, a pochi passi dal centro sportivo, dallo stadio dove qualcuno ha dovuto rinunciare all'allenamento. Un rompete le righe per l'aria resa irrespirabile dal fumo.

Le interviste alla Protezione civile e a Fernando Usai, presidente Atletica Elmas.