«Continuerò ad andare avanti con la campagna elettorale per le comunali di Sassari». Così stamattina in conferenza stampa Gavino Mariotti, rettore e candidato sindaco per il centrodestra, ha comunicato la decisione di non ritirarsi dalla corsa per le consultazioni dopo aver saputo ieri sera di essere indagato dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura di Cagliari per associazione mafiosa e segreta nell'inchiesta Monte Nuovo.

«Sono trasecolato», dichiara, «non me lo aspettavo per niente. Devo anche dire però che, al momento, non ho ricevuto alcuna comunicazione ufficiale. In ogni caso ho totale fiducia nella magistratura».

Mariotti è apparso a tratti scosso da quanto gli è piovuto addosso ma deciso a non fare un passo indietro. «Mi sono consultato con gli altri partiti», riferisce, «per correttezza e sapere come comportarmi. Tutti mi hanno esortato ad andare avanti dandomi il loro completo appoggio». Un sostegno reso tangibile dalla presenza di tutti i coordinatori delle forze dello schieramento che hanno deciso di fare quadrato intorno al loro leader.

