Pedofilia, la denuncia di padre Paolo: processo fermo

Sono passati quasi tre anni dalla sua denuncia di abuso e un anno da quando l’ha resa pubblica, padre Paolo Contini, parroco di Ghilarza, Abbasanta e Norbello, aveva rivelato di essere stato vittima di pedofilia all'età di quattordici anni, durante la sua permanenza in seminario.

Quando il presunto pedofilo si è rifatto vivo in occasione del lutto della madre del sacerdote oristanese, padre Paolo ha raccolto le prove di quel doloroso passato e si è affidato alla giustizia. Ad oggi però il processo è in stallo e padre Paolo denuncia un modus operandi che, secondo lui, mira a farlo desistere.