Verso ET, la grande infrastruttura per la ricerca sulle onde gravitazionali
L'evento ''Da Albert Einstein a Einstein Telescope'' con diretta streaming su Unionesarda.it. Si parla di onde gravitazionali. Visitabile la nuova installazione al Planetario dedicata allo ''spaziotempo''. La portata della grande infrastruttura di ricerca sotteranea nelle parole di Alessandro Cardini, direttore della sezione di Cagliari dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e componente del team per la candidatura italiana, che fa il punto sui tempi e le ambizioni.