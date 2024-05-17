Cronaca Sardegna

Verso ET, la grande infrastruttura per la ricerca sulle onde gravitazionali

17 maggio 2024 alle 19:16aggiornato il 24 maggio 2026 alle 17:14

L'evento ''Da Albert Einstein a Einstein Telescope'' con diretta streaming su Unionesarda.it. Si parla di onde gravitazionali. Visitabile la nuova installazione al Planetario dedicata allo ''spaziotempo''. La portata della grande infrastruttura di ricerca sotteranea nelle parole di Alessandro Cardini, direttore della sezione di Cagliari dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e componente del team per la candidatura italiana, che fa il punto sui tempi e le ambizioni.

Mariangela Lampis